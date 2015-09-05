Ватажок "ДНР" заговорив про політичне вирішення конфлікту на Донбасі

Ватажок донецьких бойовиків Олександр Захарченко заявив, що будь-який варіант вирішення конфлікту на Донбасі, крім мінських переговорів, закінчиться руйнуванням та економічним колапсом.

Про це йдеться у спеціальній заяві Захарченка, яке опублікувало одне з терористичних видань.

У той же час лідер бойовиків в черговий раз звинуватив Київ у недотриманні домовленостей.

«Розумної альтернативи політичного розв'язання конфлікту в рамках Мінських переговорів немає. Всі інші варіанти неминуче ведуть до безглуздих смертей, руйнувань, економічного колапсу. Сьогодні найрозумніше – це знайти в собі волю – волю людську, політичну – і продовжувати змушувати Україну повністю виконувати всі пункти Мінських угод», — зазначив ватажок «ДНР».

Нагадаємо, вчора російські ЗМІ повідомили про "держпереворот" у так званій "ДНР", в результаті якого голова "парламенту" Андрій Пургін був зміщений з посади, а тимчасово виконуючим його обов'язки призначений Денис Пушилін.