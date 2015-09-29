Контактна група обговорить з міжнародними експертами конституційну реформу в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це Сайдік сказав після засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську.

"Робоча група з політичних питань розширила та інтенсифікувала дискусії, які проходили впродовж двох днів", - заявив Сайдік.

Він сказав, що всі засідання більшої мірою були присвячені трьом питанням: "місцеві вибори, особливий статус (особливий порядок здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу - УНІАН) та амністія".

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"Координатор, посол П'єр Морель, в подробицях поінформував Тристоронню контактну групу про хід дискусії по цим трьом питанням в контексті Мінських угод. Он зазначив, що група продовжить роботу у тому ж ритмі в жовтні із проведенням зустрічей щотижня", - наголосив Сайдік.

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Також він сказав, що "заплановані сесії з міжнародними експертами по таким темам, як конституційна реформа в Україні, стан справ вздовж лінії зіткнення в контексті місцевих виборів, а також проведення місцевих виборів в конфліктній ситуації".