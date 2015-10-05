В АП висловили обережний оптимізм щодо звільнення Савченко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу у Києві.

Заступник АП зазначив, що 2 жовтня у Парижі президент України Петро Порошенко окремо звернув увагу на ситуацію з Савченко.

"І більше того, ця позиція була голосно підтримана канцлером Німеччини і президентом Франції. Я на даному етапі не хотів би розкривати деякі домовленості з цього приводу", - сказав Єлісєєв.

Він заявив, що президенту РФ Володимиру Путіну було чітко доведено сигнал, що не лише Україна, а й все міжнародне співтовариство вимагає звільнення Савченко, а також засуджених режисера Олега Сєнцова та активіста Олександра Кольченка. Також, сказав Єлісєєв, ніхто не забуває й про інших українців, які знаходяться в російських тюрмах як політичні заручники.

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"Ми згадуємо ці прізвища (Савченко, Сєнцова) як символи, але за ними ми маємо на увазі і ми передали усі ці списки - декілька сотень українців, яких також чекають сім'ї, батьки і діти. І ми також це питання із списками порушували у Парижі", - наголосив Єлісєєв.

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У цьому зв'язку він сказав, що "у нас складається враження, що це питання все серйозніше і серйозніше сприймається російською стороною, і звідси в нас є обережний оптимізм, що рано чи пізно, воно має бути вирішено".