Нормандська четвірка сіла за стіл переговорів (фото)

Як повідомив речник президента Петра Порошенка Святослав Цеголко, лідери держав розпочали переговори прямо на вулиці.

"Переговори у Нормандському форматі почалися прямо на вулиці", - написав він у Twitter.

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Як повідомлялося, в рамках одноденного робочого візиту до Франції президент України Петро Порошенко проведе зустріч з президентом Франції Франсуа Олландом та візьме участь у зустрічі лідерів країн "нормандського формату".

Президент прибув до міжнародного аеропорту "Орлі", де відбулася офіційна церемонія зустрічі.

Програмою візиту передбачена двостороння зустріч Порошенка з Олландом у резиденції президента Франції в Єлисейському палаці.

Після зустрічі двох президентів відбудеться головна подія візиту – зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, ФРН, Франція та Росія).