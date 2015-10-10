Ватажок "ДНР" Захарченко знову переніс псевдовибори

Текст "указу" опублікований на одному з сайтів бойовиків.

«Перенести день проведення перших виборів місцевих голів, визначений указом глави "Донецької народної республіки" від 16 вересня 2015 року №358, з 18 жовтня 2015 року на 20 квітня 2016 року», - йдеться в тексті так званого "указу".

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Як повідомляв УНІАН, раніше голова народної ради" "ДНР" Денис Пушилін повідомив, що псевдовибори в органи місцевого самоврядування перенесено на 20 березня 2016 року.

Нагадаємо, 2 жовтня в Парижі відбулася зустріч лідерів України, Франції, Німеччини і РФ щодо ситуації на Донбасі.

Порошенко за його підсумками заявив, зокрема, учасники наголосили на неприпустимості проведення псевдовиборів 18 жовтня і 1 листопада на Донбасі і досягли домовленостей, що такі вибори повинні проходити виключно за українськими законами.

У свою чергу президент Франції Франсуа Олланд заявив: під час переговорів сторони домовилися, що для проведення виборів у так званих "ДНР" і "ЛНР" "буде прийнятий окремий закон".

Раніше бойовики "ДНР" і "ЛНР" погодилися перенести "вибори" з 18 жовтня та 1 листопада на 21 лютого 2016 року, однак висунули Україні ряд певних умов.