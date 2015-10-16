Суддю Вовка відсторонили від посади ще на місяць

Про це повідомляється на сайті ВККС.

Відзначається, що відповідне рішення ВККС прийняла сьогодні на підставі клопотання генерального прокурора України.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня Верховна Рада дала згоду на затримання та арешт судді Печерського райсуду Києва Вовка.

5 червня прокуратура Києва заявила про завершення досудового розслідування кримінального провадження стосовно Вовка.

Він підозрюється в тому, що, зловживаючи службовим становищем, умисно порушуючи вимоги закону, прийняв завідомо неправосудне рішення по цивільній справі. Своїм рішенням суддя незаконно позбавив громадянина права власності на належне йому майно.

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Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 2 ст. 375 КК України (постановлення суддею завідомо неправосудного рішення).

У 2012 році Вовк засудив до тюремного ув'язнення колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, який нині є головою парламентської фракції "Блок Петра Порошенка".

Провадження щодо судді Вовка знаходиться на розгляді у Шевченківському райсуді столиці.