Суддю Вовка усунуто від посади на два місяці
11:45, 10 березня 2015Суспільство
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У вівторок, 10 березня, Вища кваліфікаційна комісія відсторонила суддю Печерського райсуду Сергія Вовка від посади на два місяці.
Вовк підозрюється у винесенні завідомо неправосудного рішення по цивільній справі, яким позбавив законного власника його майна
Про це повідомляє ТСН.
Відзначається, що суддю усунули у зв'язку з кримінальним провадженням.
Як повідомляв УНІАН, раніше суддя Голосіївського районного суду Києва Оксана Мірошниченко відмовила у задоволенні клопотання Генерального прокурора про взяття Вовка під варту.
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4 березня Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт трьох суддів Печерського районного суду Києва Вовка, Віктора Кицюка та Оксани Царевич.
Суддя Вовк підозрюється у винесенні завідомо неправосудного рішення по цивільній справі, яким позбавив законного власника його майна.
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