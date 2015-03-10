Суддю Вовка усунуто від посади на два місяці

11:45, 10 березня 2015
Суспільство
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У вівторок, 10 березня, Вища кваліфікаційна комісія відсторонила суддю Печерського райсуду Сергія Вовка від посади на два місяці.

Вовк подозревается в вынесении заведомо неправосудного решения по гражданскому делу, которым лишил законного владельца его имущества

Про це повідомляє ТСН.

Відзначається, що суддю усунули у зв'язку з кримінальним провадженням.

Як повідомляв УНІАН, раніше суддя Голосіївського районного суду Києва Оксана Мірошниченко відмовила у задоволенні клопотання Генерального прокурора про взяття Вовка під варту.

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4 березня Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт трьох суддів Печерського районного суду Києва Вовка, Віктора Кицюка та Оксани Царевич.

Суддя Вовк підозрюється у винесенні завідомо неправосудного рішення по цивільній справі, яким позбавив законного власника його майна.

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