Ющенко знає шлях до узурпації влади

Президент України Віктор ЮЩЕНКО розцінюватиме як шлях до узурпації влади, якщо судді Конституційного Суду України від Верховної Ради України будуть призначені виключно за квотою парламентської більшості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю провідним інформагентствам і телеканалам країни.

Глава держави висловив переконання, що зараз доля Конституційного Суду України залежить саме від Верховної Ради України. В.ЮЩЕНКО наголосив на тому, що він свій конституційний обов’язок по внесенню кандидатур на посади суддів КС давно виконав, внісши три кандидатури (що було закріплено відповідними указами глави держави від 14 листопада 2005 року).

Водночас Президент заявив, що категорично відкидає можливі дискусії, що для вирішення проблем він повинен повторно внести ці кандидатури. В.ЮЩЕНКО заявив, що не подаватиме їх повторно, оскільки свого рішення не змінював.

Крім того, сьогодні на брифінгу у Секретаріаті Президента перший заступник глави Секретаріату Іван ВАСЮНИК заявив: «Президент України вважає, що спроби обговорювати, а тим більше реалізувати схему, за якою від імені ВР буде призначено п’ять суддів Конституційного Суду виключно за квотою більшості, Президент України буде розцінювати як ще один крок до узурпації влади Верховною Радою, як крок до ігнорування волевиявлення українського народу».

За його словами, оскільки парламент, відповідно до політичних уподобань, представляє весь український народ, то і в Конституційному Суді від Верховної Ради повинні бути представлені особи, які уповноважені всіма політичними силами парламенту.

При цьому І.ВАСЮНИК наголосив, що на сьогодні у КС працюють три судді, які були призначені ще попереднім Президентом Леонідом КУЧМОЮ, і ще три судді, які вже були призначені Президентом В.ЮЩЕНКОМ. «Мова не йде про призначення суддів КС персонально від того чи іншого Президента, мова йде, що ці судді призначаються від інституту Президента, і це є принципово», - наголосив І.ВАСЮНИК.