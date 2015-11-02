МВС стверджує, що наразі немає необхідності допитувати Королевську та Вілкула

Про це заявив речник МВС Артем Шевченко в ефірі телеканалу «112 Україна».

«МВС не має поки ніяких проваджень, в рамках яких виникла б необхідність допиту цих громадян», - сказав він.

На уточнююче запитання, чи є така необхідність у ГПУ, Шевченко порадив звернутись безпосередньо до прокуратури, оскільки не має відношення до цього відомства.

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Як повідомляв УНІАН, начальник відділу Головного слідчого управління МВС Василь Сміх сьогодні на Погоджувальній раді парламенту заявив про намір вручити повістку народному депутату від «Опозиційного блоку» Вадиму Новинському.

Водночас голова ВР Володимир Гройсман перебив представника МВС і попросив його зачекати за межами зали, де проходить Погоджувальна рада, не давши закінчити виступ.

Згодом лідер фракції «БПП» Юрій Луценко повідомив, що, крім Новинського, слідчі збиралися вручити повістки депутатам від «Опозиційного блоку» Олександру Вілкулу та Наталії Королевській.