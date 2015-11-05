Вілкул з'явився на допит у Генпрокуратуру (фото)

Народний депутат від «Опозиційного блоку» Олександр Вілкул прийшов на допит у Генеральну прокуратуру України.

Про це Він написав у Facebook.

«Повідомили повісткою, що викликають як свідка до Генпрокуратури. З яких питань, не знаю», - написав Вілкул.

Він також опублікував своє фото біля будівлі ГПУ.

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Як повідомляв УНІАН, депутатам від «Опозиційного блоку» Вілкулу і Наталії Королевській надіслано повістки на допит в ГПУ на 5 листопада.

Генпрокурор Віктор Шокін запевняв, що якщо вину народних депутатів від «Опозиційного блоку» буде доведено після допитів та інших процесуальних дій, то слідчі внесуть у Верховну Раду відповідні подання про притягнення цих осіб до кримінальної відповідальності.

2 листопада на брифінгу Шокін не пояснив, у якій справі ГПУ викликає на допит народних депутатів від «Опозиційного блоку» Вілкула і Королевську.