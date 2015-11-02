Шокін запевняє, що Вілкулу та Королевській надіслано повістки на допит у Генпрокуратуру
15:45, 02 листопада 2015Політика
545 0
Народним депутатам від "Опозиційного блоку" Олександру Вілкулу та Наталії Королевській надіслані повістки на допит у Генеральній прокуратурі на 5 листопада.
Генеральний прокурор України Віктор Шокін / Фото УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний прокурор України Віктор Шокін на брифінгу в Києві.
За його словами, сьогодні у Верховній Раді "була спроба викликати на допит кількох представників "Опозиційного блоку" - це Вілкул, Королевська та Новинський".
Читайте такожМВС стверджує, що наразі немає необхідності допитувати Королевську та Вілкула
Окрім того, сказав Шокін, "були надіслані повістки на четвер, 5 листопада, про виклик цих людей до Генпрокуратури. Я маю на увазі пана Вілкула та пані Королевську".
Як повідомляв УНІАН, Королевська перебуває у Києві у своїй депутатській приймальні та нічого про повістку не знає.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter