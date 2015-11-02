Шокін запевняє, що Вілкулу та Королевській надіслано повістки на допит у Генпрокуратуру

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний прокурор України Віктор Шокін на брифінгу в Києві.

За його словами, сьогодні у Верховній Раді "була спроба викликати на допит кількох представників "Опозиційного блоку" - це Вілкул, Королевська та Новинський".

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Окрім того, сказав Шокін, "були надіслані повістки на четвер, 5 листопада, про виклик цих людей до Генпрокуратури. Я маю на увазі пана Вілкула та пані Королевську".

Як повідомляв УНІАН, Королевська перебуває у Києві у своїй депутатській приймальні та нічого про повістку не знає.