Геращенко виклав кадри сутички Тетерука з Кужель у Раді (відео)

"Зважаючи на значний резонанс і щоб уникнути політичних потрясінь у державі через сумнозвісне зіткнення двох народних депутатів з різних фракцій, я публікую два відеозаписи інциденту зроблені камерами спостереження у Верховній Раді", - написав він.

Кужель і Тетерук. Частина 1. Вчора у Верховній Раді стався прикрий інцидент за участю народних депутатів Алексан... Posted by Антон Геращенко on 6 листопада 2015 р.

На одному з них видно, як депутати фракції "Батьківщина" і Олександра Кужель виходять з приймальні Спікера Володимира Гройсмана і видаляються по коридору.

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Потім, очевидно після висловлювань Андрія Тетерука на адресу Олександри Кужель, вона розвернулася і пішла в бік нардепа. Після чого на іншому відеозаписі видно сутичку і подальші дії депутатів "Батьківщини" по відношенню до Андрія Тетерука, пише Геращенко.

За його словами, сам момент початку зіткнення не потрапив в об'єктив відеокамер, однак у нього "після спілкування з обома сторонами конфлікту не залишається сумнівів", що причиною конфлікту були неприязні стосунки і словесні образи на адресу один одного, після чого почалася сутичка із застосуванням фізичної сили.