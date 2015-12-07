Корбан госпіталізований з гіпертонічним кризом - прес-секретар

Про це повідомила прес-секретар УКРОПу Євгенія Кравчук на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні о 3 ночі Геннадій Корбан був госпіталізований з гострим болем у грудній клітці. Адвокати викликали співробітників райвідділу, і вони супроводили Корбана в медичний заклад», - написала вона.

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Як зазначила Кравчук, за словами адвоката Євгенія Пашка, лікарі поставили діагноз - ішемічна хвороба та гіпертонічний криз II ступеня. Зараз Корбан знаходиться в лікарні в Дніпропетровську.

Як повідомляв УНІАН, Корбан був затриманий 31 жовтня у Дніпропетровську. Надалі силовики перевезли його в Київ.

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Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - до 31 грудня 2015 року включно. В постанові визначено, що Корбан повинен носити електронний засіб контролю.

Рішення Печерського райсуду оскаржили і захисники Корбана, і Генеральна прокуратура.

Захист вважає обраний судом запобіжний захід незаконним і необґрунтованим, а ГПУ навпаки домагається арешту Корбана.