Захист Корбана заявляє, що має підстави звернутися в суд першої інстанції для зміни запобіжного заходу

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат Олексій Шевчук сказав журналістам після засідання Апеляційного суду Києва, який залишив без змін ухвалу Печерського райсуду столиці про домашній арешт Корбана до 31 грудня.

"Ті докази, які є на сьогоднішній день, дають нам підстави - вже час сплинув - звернутися в порядку статті 201 КПК України про зміну запобіжного заходу. Минув уже місяць, змінилися обставини, і я думаю, що найближчим часом будемо звертатися про зміну запобіжного заходу", - сказав Шевчук.

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Адвокат заявив, що немає жодних підстав говорити, що Корбан від чогось ухиляється або якісь обов'язки не виконує.

Своєю чергою, захисник Оксана Томчук пояснила, що в іншому випадку, якщо не буде прийняте рішення про зміну запобіжного заходу, то перед 31 грудня прокуратура може звернутися з клопотанням про продовження домашнього арешту Корбана, якщо буде вбачати у цьому підстави.

Водночас, вона зауважила, що на даний момент необхідно вирішувати питання здоров'я Корбана. "Якщо зараз у нас вже порушено провадження Європейським судом з прав людини за пунктом 39, можливо, ми будемо саме через Європейський суд опрацьовувати, вимагаючи надати можливість для медичного обстеження і лікування нашого підзахисного", - заявила Томчук.