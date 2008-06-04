Луценко: їхати з чотирма палками в колесах, м’яко кажучи, не зручно

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вірить у майбутнє демократичної парламентської коаліції, попри перешкоди, які чинить їй «партизанський загін» партії «Єдиний центр».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр, відповідючи на запитання журналістів у вівторок на прес-конференції у Харкові.

«Коаліція буде працювати, хоча їй це робити важко через партизанський загін «Єдиного центру», який з середини підриває багато потрібних для ефективної діяльності уряду законів. Як ви розумієте, не можна працювати, не приймаючи поправки до законів або нових законів, і виконувати взяті зобов’язання», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як приклад глава МВС назвав зволікання з ухваленням закону про дорожній рух в Україні. «Розроблений нами проект закону змін до 12 законів, пов’язаних з дорожнім рухом, був внесений Президентом як невідкладний і, мало того, зумів пройти навіть перше читання. Але, будучи внесеним у перші дні функціонування парламенту, він досі не прийнятий», – зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

За словами міністра, його відомство і він особисто не можуть нести цілковиту відповідальність за стан на дорогах за відсутності цього закону, “який потрібен і міліції, і суспільству”. «Щоб радикально покращати ситуацію, потрібен новий закон. Невже не очевидно, що та більшість депутатів, яка сформувала уряд, має дати йому можливість працювати. Працювати чи їхати з чотирма палками в чотирьох колесах на возі, м’яко кажучи, не зручно», – наголосив глава МВС.

На думку Ю.ЛУЦЕНКА, фракції «Наша Україна – Народна самооборона» і БЮТ не мають намірів створювати “широку коаліцію” з Партією регіонів. «Коаліція буде існувати, бо іншого формату не існує для нинішнього складу Верховної ради», – зазначив він.

«Коаліція не самоціль, ціллю її є ефективна робота. От з цим у нас поки що є проблеми. І саме звідси виходять усі напруги, які нині переживає суспільство і політикум», - підсумував Ю.ЛУЦЕНКО.