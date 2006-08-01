Мартинюк закрив сьогоднішнє засідання ВР
13:36, 01 серпня 2006Політика
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Вечірнє засідання у вівторок не відбудеться
Перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК закрив сьогоднішнє засідання парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято у зв`язку з тим, що депутати вичерпали порядок денний.
А.МАРТИНЮК додав, що оскільки пропозицій щодо розгляду законопроектів чи проектів постанов від депутатів не надійшло, то вечірнє засідання у вівторок не відбудеться і запропонував депутатам попрацювати в комітетах і фракціях.
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