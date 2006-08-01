Мартинюк закрив сьогоднішнє засідання ВР

Перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК закрив сьогоднішнє засідання парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято у зв`язку з тим, що депутати вичерпали порядок денний.

А.МАРТИНЮК додав, що оскільки пропозицій щодо розгляду законопроектів чи проектів постанов від депутатів не надійшло, то вечірнє засідання у вівторок не відбудеться і запропонував депутатам попрацювати в комітетах і фракціях.