Єдиний Центр збирається ще раз дуже здивувати Україну

Нація ще раз має висловити довіру діючому Президенту України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Івано-Франківську заявив член президії партії «Єдиний центр», народний депутат України Михайло ПОЛЯНЧИЧ.

«Головне сьогодні – хочуть чи не хочуть цього – за півтора року другого ЮЩЕНКА в Україні не буде», - наголосив політик, додавши, що «Єдиний Центр» бере зобов’язання підставити плече Президентові України».

За його словами, Віктор ЮЩЕНКО є «єдиним національним лідером, який відверто говорить про те, що потрібно нещасній, на жаль, Україні». «Нація цьому Президентові повинна ще раз довірити», - наголосив він.

М.ПОЛЯНЧИЧ також повідомив, що при створенні «Єдиного Центру» партія відмовилася від адміністративного ресурсу.

«Ми повністю відмовились від адміністративного ресурсу при створенні партії», - зауважив він. За його словами, партія могла б вдатися до допомоги губернаторів чи інших керівників, але вона цього не робить».

Відповідаючи на запитання, хто очолить партію після з’їзду 12 липня, М.ПОЛЯНЧИЧ конкретно не відповів.

«Усі будуть дуже здивовані кандидатурою», - лише додав він.