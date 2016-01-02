В окупованому Криму через брак електрики відключають котельні

Про це стало відомо на засіданні штабу з ліквідації надзвичайної ситуації на окупованому півострові, передає "Крим.Реалії".

"Ми ж не просто говорили для стінки, ми вже давали (до Нового року – Ред.) завдання – вивести котельні в окремий блок, ліміти розподіляти серед населення вже після того, як котельні забезпечені в повному обсязі. У чому проблема?" – обурився так званий глава Криму Сергій Аксьонов.

Крім того, головний окупант півострова заявив, що, "здається, "зніме шкуру" з тих, хто не виконує доручення "штабу з надзвичайних ситуацій".

Також Аксьонов вважає, що причин для відключення централізованого опалення у Криму, де зараз встановилась морозна погода, немає.

Наголошується, що, згідно з прогнозами, морози триватимуть на півдні Криму до 5 січня, на решті території півострова плюсова температура повітря вдень і вночі буде після 7 січня. Зараз в окремих районах температура повітря опускається нижче 10 градусів.

Читайте такожМайже чверть жителів окупованого Криму зустріла Новий рік без світла

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 30 грудня була пошкоджена опора ЛЕП «Каховська-Титан» в Херсонській області, яка постачала електрику до Криму.

1 січня начальник управління інформполітики "Укренерго" Зиновій Буцьо заявив, що електроопору повністю демонтували і вже встановили нову, яка готова до роботи.

"Стоїть змонтована нова опора, а питання включення вирішується в інших інстанціях", - зазначив він.

31 грудня 2015 року закінчився термін дії контрактів на постачання Україною електроенергії до Криму, підписані рік тому. Нові угоди не були укладені.