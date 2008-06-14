Ющенко дав міністерствам тиждень, щоб сформулювати його пропозиції уряду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив міністерствам промислової політики, з надзвичайних ситуацій, оборони протягом тижня сформулювати пропозиції щодо державних замовлень військово-промисловому комплексу з огляду на внесення змін до закону про бюджет 2008 року.

За його словами, він також доручив створити 6 робочих груп, які опрацьовуватимуть пропозиції конструкторських бюро ВПК.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що ці робочі групи мають сформувати тактичні перспективи розвитку оборонної галузі на 2008, 2009 рік.

Президент наголосив, що протягом 10 днів він має намір подати зазначені пропозиції на розгляд парламенту та уряду України з метою коригування бюджету на друге півріччя 2008 року щодо фінансування державних замовлень ВПК.

В.ЮЩЕНКО піддав критиці обсяги фінансування державних замовлень ВПК, які у поточному році зменшилися порівняно з минулим роком на 200 млн. грн. і становлять 800 млн. грн.