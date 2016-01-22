Лідер партії «Українське об'єднання патріотів – УКРОП» Геннадій Корбан назвав умови тримання під вартою тюремними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав після розгляду Апеляційним судом Києва його скарги адвокатів на рішення Дніпровського районного суду столиці про тримання його під вартою.

"Ну які можуть бути умови тримання... тюремні",- заявив Корбан.

Говорячи про самопочуття, він зазначив: "Намагаюся почуватися краще. Але іноді бувають безумовно якісь скарги".

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Корбан сказав, що в ізоляторі до нього ставляться позитивно. "Конвой ставиться шанобливо, працівники ізолятора ставляться шанобливо. Незважаючи ні на що, прості люди, вони все розуміють, вони все знають і все бачать", -заявив Корбан.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня Корбана виписали з Інституту ім. Амосова і перевели до слідчого ізолятора Служби безпеки України.