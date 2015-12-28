Під АП розпочався мітинг на підтримку Корбана

Близько 100 осіб мітингують під будівлею Адміністрацією президента України на вулиці Банковій.

Як передає кореспондент УНІАН, активісти протестують проти рішення Дніпровського районного суду Києва, що задовольнив клопотання Генеральної прокуратури про тримання голови партії «УКРОП» Геннадія Корбана під вартою.

Читайте такожСуд вирішив взяти Корбана під варту на два місяці

Організатори акції називають це судове рішення упередженим та вбачають у ньому політичне замовлення.

Зокрема, на пікеті присутній народний депутат Андрій Денисенко.

У мітингувальників в руках транспаранти та плакати з написом: «Свободу політичним в’язням».

«Сьогодні ми стали свідками, як суд разом з Генеральною прокуратурою та Службою безпеки України виконав політичне замовлення, запроторивши лідера нашої партії Геннадія Корбана під варту, - заявив один із мітингувальників. - Немає сумнівів, що рішення суду про арешт лідера «УКРОПу» було написане заздалегідь».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту на 60 дію.

Читайте такожДержавний адвокат Корбана заявила про тиск суду на неї і залишила засідання

Нагадаємо, 31 жовтня Корбана затримала СБУ, оголосивши йому про підозру за низкою статей Кримінального кодексу, серед яких створення злочинного угруповання. Корбан усі звинувачення відкидає.

26 грудня Дніпровський райсуд Києва почав розгляд клопотання Генпрокуратури про зміну запобіжного заходу Корбану з домашнього арешту на тримання під вартою. Термін домашнього арешту завершувався 31 грудня.