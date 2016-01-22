В БПП вважають, що кризу на Донбасі "вирішить українська армія"

Про це, як повідомляє прес-служба БПП, він заявив в ефірі телеканалу NewsOne.

«На моє глибоке переконання, кризу на Донбасі вирішить українська армія, оскільки, це не внутрішній конфлікт – це збройна агресія Російської Федерації на суверенну українську територію», – заявив Вінник.

На його думку, Мінські домовленнсті довелося укладати через те, що в Україні нема потужної армії.

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«Вдала зовнішня політика неможлива без потужної армії, тому ми не маємо потужних перемог на дипломатичному фронті, тому ми маємо Мінські домовленості, а не угоди. Але у нас немає ще й юридичного факту, ми базуємося тільки на політичній та дипломатичній платформі, які дуже вдало використовуємо», - сказав депутат.

Він також закликав сподіватися на те, що Україна розбудує свою армію.

«Санкції вже майже знищили економіку Росії. Давайте сподіватися, що за цей час Україна вдало розбудує свою армію. Тоді у нас з’являться перемоги на дипломатичних фронтах і у нас будуть переговорні важелі, які ми зможемо використати в повному обсязі», – зазначив Вінник.

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