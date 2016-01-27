Джемілєв обговорив з главою МЗС Туреччини деокупацію Криму

Вони обговорили пропозицію щодо створення спеціального міжнародного формату, який дозволить співпрацювати для деокупації Криму, повідомляє "Радіо Свобода".

"З нашого боку пропонується створити міжнародну групу, до якої увійдуть країни-учасники Будапештського меморандуму 1994 року і Туреччина як одна з впливових чорноморських країн. Така ідея вже обговорювалася з президентом України і з міністром закордонних справ України, і була підтримана ними", – йдеться у повідомленні.

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Мевлют Чавушоглу підтримав цю ініціативу. Зазначається, що детально це питання обговорюватиметься в лютому під час візиту турецького міністра до Києва.

Мустафа Джемілєв вирушив до Франції в складі української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи на зимову сесію ПАРЄ. Питанням тимчасово окупованого Криму і агресії Росії проти України тут будуть присвячені кілька заходів та «круглих столів».

Нагадаємо, раніше Порошенко повідомив, що Кабінет міністрів підготував пакет позовів до міжнародних судів проти Росії за анексію Криму, які будуть направлені в різні суди, «починаючи від Морського арбітражу й закінчуючи судом у Гаазі». Президент пояснив, що позови стосуються питань, починаючи від захисту власності й закінчуючи персональною відповідальністю тих чи інших осіб.

Зокрема, арбітражні розгляди через втрати активів у Криму ініціювали «Ощадбанк»,«Укрнафта», «Укрзалізниця».