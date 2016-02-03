Хеммонд: Росія намагається створити у Сирії "алавітську міні-державу" - BBC

Саме у цьому може полягати кінцева мета російського військового втручання у сирійський конфлікт, заявив Хеммонд у інтерв'ю агентству Reuters, передає BBC Україна.

"Чи вірна Росія ідеї мирного врегулювання, а чи користується нею як фіговим листком, намагаючись у той же час забезпечити якусь військову перемогу силам Асада, аби створити алавітську міні-державу на північному сході країни?" - розмірковує в інтерв'ю британський міністр.

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Алавізм - відгалуження шиїтського ісламу. До алавітів належить родина президента Сирії Башара Асада.

У відповідь на заяву російського МЗС про те, що критика Британією дій Росії в Сирії є "небезпечним вкидом", Хеммонд заявив, що Росія не може продовжувати бомбардування противників Асада, одночасно називаючи себе учасником мирного процесу.

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Раніше МЗС Росії розкритикував заяви Філіпа Хеммонда про те, що Росія підриває зусилля міжнародної спільноти із припинення конфлікту у Сирії.