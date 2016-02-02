МЗС Британії: Дії Росії лише розпалюють громадянську війну в Сирії і підсилюють ІД

"Джерелом мого постійного розчарування є те, що росіяни підривають всі наші зусилля", - заявив Хаммонд. "Росіяни кажуть, давайте вести переговори, і після цього все говорять, говорять і говорять. Проблема в тому, що поки вони говорять, вони продовжують завдавати авіаудари і підтримувати Асада", - сказав він в інтерв'ю Reuters, передає Росбалт.

Читайте такожСирійська опозиція зустрілася в Женеві із спецпредставником ООН

Глава британського МЗС також вважає, що російські дії в Сирії посилюють позиції "Ісламської держави". "Росіяни кажуть, що хочуть знищити ІДІЛ, але вони бомблять не ІДІЛ, а помірковану опозицію", - вважає Хаммонд.

Крім того, на думку глава британського МЗС, дії Росії в Сирії посилюють проблему з біженцями. "З початком російських авіаударів в Сирії, потік людей, які, по всій видимості, поверталися з таборів біженців у Сирії, припинився, ми бачимо новий відтік біженців через ті дії, які робить Росія, особливо в південній частині Сирії", - сказав Хаммонд.

Глава МЗС Британії також зізнався, що йому важко оцінити, чи змінилася позиція Москви щодо підтримки Башара Асада. За його словами, "прочитати" російського президента Росії Володимира Путіна неможливо. "Я вивчив, спостерігаючи за Путіним, будучи спочатку в якості міністра оборони, а потім в якості глави МЗС, що, скільки не дивіться, нічого не побачите - абсолютно непроникний", - заявив він.

Відповідаючи на питання, чи міг би Іран принести більшу користь у вирішенні сирійської кризи, ніж Росія, Хаммонд відповів: "Не думаю, що хто-небудь з них корисний для мирного процесу". "Росіяни, і іранці працюють рука об руку з сирійським режимом, і іранці також безкомпромісні, як і росіяни в прагненні зберегти сирійський режим", - сказав він.

Росія почала повітряну операцію в Сирії 30 вересня. Правозахисники та представники західних країн неодноразово звинувачували Москву в нанесенні ударів не тільки по позиціях бойовиків, але і по позиціям так званої помірної опозиції, а також по мирним жителям. Російська влада ці відомості відкидає. В Міноборони стверджують, що наносять удари по позиціях ІДІЛ та інших терористичних організацій.