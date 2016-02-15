Комітет Ради підтримав перейменування Дніпропетровська
17:25, 15 лютого 2016Політика
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Комітет Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування підтримав ініціативу щодо перейменування Дніпропетровська на Дніпро.
Комітет пропонує Раді перейменувати Дніпропетровськ на Дніпро / dnpr.com.ua
Про це на своїй сторінці у Facebook написав очільник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.
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"Ще один крок зроблено - комітет з питань місцевого самоврядування підтримав перейменування Дніпропетровська на Дніпро", - зазначив він.
Ще один крок зроблено - комітет з питань місцевого самоврядування підтримав перейменування Дніпропетровська у Дніпро.Опубликовано Volodymyr Viatrovych 15 февраля 2016 г.
Нагадаємо, 2 лютого позафракційний депутат Андрій Денисенко запропонував Верховній Раді перейменувати Дніпропетровськ на Дніпро, внісши відповідний законопроект.
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