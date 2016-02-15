Комітет Ради підтримав перейменування Дніпропетровська

Про це на своїй сторінці у Facebook написав очільник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Читайте такожВерховна Рада перейменувала Іллічівськ, Артемівськ та Дзержинськ

"Ще один крок зроблено - комітет з питань місцевого самоврядування підтримав перейменування Дніпропетровська на Дніпро", - зазначив він.

Ще один крок зроблено - комітет з питань місцевого самоврядування підтримав перейменування Дніпропетровська у Дніпро. Опубликовано Volodymyr Viatrovych 15 февраля 2016 г.

Нагадаємо, 2 лютого позафракційний депутат Андрій Денисенко запропонував Верховній Раді перейменувати Дніпропетровськ на Дніпро, внісши відповідний законопроект.