Нардеп Денисенко вніс у ВР проект постанови про перейменування Дніпропетровська
20:30, 02 лютого 2016Суспільство
3668 0
Позафракційний депутат Андрій Денисенко пропонує Верховній Раді перейменувати Дніпропетровськ на Дніпро.
У Раді пропонують перейменувати Дніпропетровськ / dnpr.com.ua
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Зареєстрував сьогодні проект постанови Верховної Ради про перейменування Дніпропетровська на Дніпро", - написав він.
За словами депутата, "цього вимагають норми закону про декомунізацію, а також відчуття морального обов'язку перед пам'яттю жертв тоталітарного режиму".
Текст документу поки відсутній на сайті парламенту.
Читайте такожДо парламенту внесено проект постанови про перейменування 4 міст і 160 сіл та селищ
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter