Нардеп Денисенко вніс у ВР проект постанови про перейменування Дніпропетровська

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Зареєстрував сьогодні проект постанови Верховної Ради про перейменування Дніпропетровська на Дніпро", - написав він.

За словами депутата, "цього вимагають норми закону про декомунізацію, а також відчуття морального обов'язку перед пам'яттю жертв тоталітарного режиму".

Текст документу поки відсутній на сайті парламенту.

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