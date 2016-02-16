Звіт Кабміну перенесли на 16:00
13:21, 16 лютого 2016Політика
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Звіт уряду у Верховній Раді буде о 16.00.
Звіт уряду у ВР буде о 16:00 / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в коментарі журналістам народний депутат України Антон Геращенко (фракція "Народний фронт").
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Він зазначив: "Тому що дуже багато заторів на дорогах у Києві, і я так розумію, що хтось із депутатів міг би не встигнути. Тому о 16 годині всі депутати, хто хоче послухати уряд, вони будуть, і вони зможуть проголосувати з усіх питань порядку денного".
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