Звіт Кабміну перенесли на 16:00

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в коментарі журналістам народний депутат України Антон Геращенко (фракція "Народний фронт").

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Він зазначив: "Тому що дуже багато заторів на дорогах у Києві, і я так розумію, що хтось із депутатів міг би не встигнути. Тому о 16 годині всі депутати, хто хоче послухати уряд, вони будуть, і вони зможуть проголосувати з усіх питань порядку денного".