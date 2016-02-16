"Народний фронт" не виключає виходу з коаліції, якщо уряд Яценюка відправлять у відставку

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Говорячи про вчорашнє засідання фракції “Народного фронту”, Бурбак зауважив, що фракція “одностайно, одноголосно підтримала коаліційний уряд і прем'єр-міністра Яценюка”.

Депутат запевнив, що жоден депутат від «НФ» не голосуватиме за висловлення уряду недовіри.

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Коментуючи вчорашнє рішення фракції «Блоку Петра Порошенка» голосувати за недовіру уряду, Бурбак зазначив, що “наші колеги нарешті дослухались до нашого тлумачення, нагадування положень Регламенту, що передбачено процедуру щодо висловлення недовіри уряду: 150 підписів, 226 (голосів — УНІАН) знаходимо в сесійній залі”.

“І беріть на себе повну відповідальність за формування уряду“, - додав депутат.

Крім того, на запитання, якщо сьогодні уряд відправлятимуть у відставку, то чи вийде “Народний фронт” із коаліції, Бурбак сказав, що проводитимуться політичні консультації.

“Будемо дивитися”, - додав парламентарій.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого фракції «Самопоміч» і «Батьківщина» заявили, що збиратимуть підписи народних депутатів за висловлення уряду недовіри.

Того ж дня ввечері у фракції «Блоку Петра Порошенка» повідомили, що вирішили визнати роботу уряду незадовільною і збирати підписи за його відставку.

Сьогодні Верховна Рада України планує заслухати звіт Кабінету міністрів про хід і результати виконання Програми діяльності уряду.