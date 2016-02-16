ВР відмовилася дозволити "партійне рабство"

Як передає кореспондент УНІАН, за законопроект у першому читанні і в цілому проголосували 207 народних депутатів при 226 мінімально необхідних.

У відповідності з редакцією, яка була озвучена лідером фракції Радикальної партії Олегом Ляшком, у разі прийняття партією рішення, передбаченого частиною 3 статті 105 цього закону, щодо кандидата у депутати до прийняття рішення Центральною виборчою комісією про визнання його обраним, ЦВК приймає рішення про виключення зазначеного у рішенні кандидата у депутати з виборчого списку партії.

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Пропонувалося встановити, що партія, яка висунула кандидата в депутати, включеного до її виборчого списку, що взяв участь у розподілі депутатських мандатів, може прийняти рішення про виключення кандидата у депутати, який за результатами виборів відповідно до частини 10 статті 98 цього закону вважається не обраним, зі свого виборчого списку у будь-який час після дня виборів до прийняття рішення ЦВК про визнання його обраним. Таке рішення приймається відповідно до статуту партії з'їздом, зборами, конференцією партії. Виписка з протоколу цих заходів, підписана головуючим, та рішення, підписане керівником та скріплене печаткою партії, не пізніше ніж на 5-й день з дня прийняття рішення передаються до ЦВК. На підставі цих документів ЦВК не пізніше, ніж на 5-й день з дня їх отримання приймає рішення про виключення зазначеного у рішенні кандидата у депутати з виборчого списку партії.

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Передбачалося, що дія цього закону поширюється і на виборчі списки кандидатів у депутати від політичних партій, які були суб'єктами виборчого процесу на позачергових виборах Ради 26 жовтня 2014 року.

Нагадаємо, голова Ради Володимир Гройсман прогнозував, що даний законопроект буде прийнятий, і сам підтримував його прийняття.