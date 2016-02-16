Під Радою завершується мітинг з вимогою відставки уряду
19:07, 16 лютого 2016Політика
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Більшість демонстрантів, які вдень брали участь в акції протесту, вже розійшлися.
Мітинг під Радою з вимогою відставки уряду / Фото УНІАН
Під будинком Верховної Ради завершується мітинг з вимогою відставки уряду.
Як передає кореспондент УНІАН, під стінами парламенту ще перебувають близько 100 активістів.
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Більшість демонстрантів, які вдень брали участь в акції протесту, вже розійшлись.
Перед мітингувальниками продовжують виступати громадські активісти та колишні депутати, переважно від ВО "Свободи".
Мітингувальники поводять себе спокійно та не вдаються до агресивних дій.
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