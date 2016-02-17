Два нардепи вийшли з коаліції
11:02, 17 лютого 2016Політика
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Народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Каплін заявив, що він та його колега по фракції Олександр Сугоняко виходять із коаліції.
Каплін заявив про вихід з коаліції / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу в сесійній залі парламенту.
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"Я, народний депутат України двох останніх скликань, Сергій Каплін, мій колега і заступник по "Партії простих людей" Олександр Сугоняко пишемо заяву про вихід із коаліції", - заявив депутат.
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