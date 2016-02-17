"Самопоміч" обговорює вихід з коаліції
12:30, 17 лютого 2016Політика
952 0
Фракція "Самопоміч" зараз на засіданні фракції обговорює питання виходу з коаліції.
"Самопоміч" вирішує, чи залишатися в коаліції / Фото УНІАН
Про це журналістам в кулуарах парламенту повідомила народний депутат фракції "Самопоміч" Олена Сотник, передає РБК-Україна.
"Зараз якраз засідання фракції і це питання буде обговорюватися", - повідомила Сотник.
Читайте такожДва нардепи вийшли з коаліції
За її словами, якщо коаліція не хоче з ними працювати, то "Самопоміч" не буде працювати з коаліцією.
Нагадаємо, сьогодні фракція "Батьківщина" заявила про вихід із парламентської коаліції. "Фракція "Батьківщина" сьогодні на своєму вранішньому засіданні прийняла єдино можливий крок – рішення. Це є крок - вихід із коаліції", - наголосила Тимошенко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter