"Самопоміч" обговорює вихід з коаліції

Про це журналістам в кулуарах парламенту повідомила народний депутат фракції "Самопоміч" Олена Сотник, передає РБК-Україна.

"Зараз якраз засідання фракції і це питання буде обговорюватися", - повідомила Сотник.

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За її словами, якщо коаліція не хоче з ними працювати, то "Самопоміч" не буде працювати з коаліцією.

Нагадаємо, сьогодні фракція "Батьківщина" заявила про вихід із парламентської коаліції. "Фракція "Батьківщина" сьогодні на своєму вранішньому засіданні прийняла єдино можливий крок – рішення. Це є крок - вихід із коаліції", - наголосила Тимошенко.