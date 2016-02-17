Бурбак: Зараз треба об’єднатися і працювати для країни

"Вчора ми пройшли іспит відповідальності. Але звіт уряду - це й звіт підтримки коаліції свого коаліційного Уряду. Давайте звернемось до фактів: лише 39% запропонованих урядом законопроектів та ініціатив були підтримані в цьому залі. Нам треба інколи теж дивитися в дзеркало", - наголосив Бурбак.

Голова фракції "Народного фронту" звернувся до фракцій коаліції об’єднатися і продовжувати працювати над планом, який був запропонований урядом на 2016 рік.

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"Минулого тижня уряд затвердив програму дій на 2016. Там 379 рішень, які треба підтримувати в сесійній залі. Нам треба зараз об’єднатися і працювати, щоб долар не ріс, щоб продовжити співпрацю з МВФ, щоб виконати головне завдання - ввести безвізовий режим для наших громадян. Гуртуймося разом і будуймо нашу європейську державу Україна. Досить демагогії", - резюмувавМаксим Бурбак.