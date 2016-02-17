"Народний фронт" заявляє про політичну підтримку міністра молоді та спорту Жданова

Нагадуємо, що громадський і політичний діяч Ігор Жданов був комендантом Майдану під час Революції гідності та був членом Ради Майдану та Штабу Національного Спротиву.

Як справжній патріот України Ігор Жданов в перші дні війни став волонтером АТО, власними зусиллями збирав благодійну допомогу та доставляв її на блокпости й у місця розташування батальйонів.

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Свою ефективність як державний менеджер Ігор Жданов довів на посаді міністра молоді та спорту, що було підтверджено рішенням профільного комітету Верховної Ради.

Фракція «Народний фронт» висловлює переконання, що нездорові амбіції окремих сил, представлених у парламенті, їхні інтриги та курс на політичну дестабілізацію не мають права бути реалізованими у тому числі через параліч управління цілими галузями життя країни.