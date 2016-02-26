"Харківські угоди" дозволили РФ анексувати Крим - Аваков

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі телеканалу 1+1, передає ТСН.

"Ми не могли нічого зробити, коли літаки сідали на аеродромах в Криму, тому що Янукович підписав Харківські угоди", – зауважив очільник МВС.

Аваков пояснив, що очільники країни у 2014 році розглядали варіант відправки українських військових у Крим, проте відмовилися від нього через брак боєздатної армії.

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Також Аваков розповів, як українські спецпризначенці в Криму зрадили присязі та здали півострів окупантам. Урядовець каже, що не було з ким не тільки відстоювати півострів, а й сам міністр був невпевнений у своїй безпеці.

Його думку підтримав і тодішній в.о. міністра оборони Ігор Тенюх. На його думку, Крим мав стати приводом для широкомасштабної агресії проти України, тому 5 тисяч українського війська не змінили б ситуації, а лише б спровокували повномасштабну війну із РФ.

Зазначається, що колишній виконувач обов’язків міністра оборони Ігор Тенюх неодноразово доповідав вищому керівництву країни, включаючи президента, про необхідність введення воєнного стану у Криму та мобілізації по всій країні. Однак, каже адмірал, його пропозиції не взяли в роботу, тому він подав у відставку.

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Як повідомляв УНІАН, 22 лютого було оприлюднено стенограму засідання РНБО, що відбулося 28 лютого 2014 року, стосовно ситуації, яка склалася в державі наприкінці лютого – в березні 2014 року (питання анексії Автономної Республіки Крим).