Турчинов знає, у чому проблема регіоналів та Литвина "з його компанією"

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що "більшість у Конституційному Суді України контролюють Президент і "регіонали".

Про це він заявив в інтерв`ю журналу «Корреспондент» (№25(314) від 5 липня).

О.ТУРЧИНОВ підкреслив, що «корекція складу Конституційного Суду України» була проведена «за домовленістю» між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і Партією регіонів. За його словами, "це не державна таємниця, що зараз більшість у КС контролюють Президент і "регіонали".

О.ТУРЧИНОВ не виключає, що «якщо вони приймуть рішення, то політично заангажовані судді проголосують, що Конституція щодо коаліції не діє».

У той же час він підкреслив, що сьогодні головна проблема не в тому, скільки депутатів у складі коаліції демократичних сил, а в тому, «що не існує іншої коаліції». «Адже проблема «регіонів» і ЛИТВИНА з його компанією в тому, що вони не можуть створити альтернативну коаліцію. Вони можуть воювати проти нинішньої», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він вважає, що спроба юридично зафіксувати відсутність коаліції приведе до розпуску парламенту, оскільки «іншої коаліції зараз немає і не передбачається».

За його словами, БЮТ не боїться дострокових виборів до парламенту, оскільки «вибори - це завжди цікаво». «Але питання в тому, що реальної передумови для нових виборів немає», - сказав О.ТУРЧИНОВ. За його словами, сьогодні багато накопичилося проблем, які вимагають рішення, а «вибори мінімум на три місяці створять вакуум в ефективній роботі виконавчої влади».