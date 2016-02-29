У Європарламенті висловили готовність співпрацювати з Радою з метою поліпшення її роботи
21:07, 29 лютого 2016Політика
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Екс-президент Європейського парламента Пет Кокс готовий продовжити роботу з українським парламентом з метою покращення його роботи на підставі розроблених рекомендацій.
REUTERS
Про це він сказав власному кореспонденту УНІАН в понеділок в Європейському парламенті в рамках "українського тижня".
На переконання Кокс, його попросять "тим чи іншим шляхом продовжувати цю роботу". "Я щасливий це робити. Я не можу себе призначити сам, це має зробити парламент в Брюсселі. Пройде багато обговорення, але відповідь, у принципі, буде "так", і моя відповідь, у принципі, також "так", - наголосив політик.
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Як відомо, у понеділок Кокс представив доповідь щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України.
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