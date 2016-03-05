Наливайченко піде на вибори

Лідер ГО «Антикорупційний рух» закликав до єднання і заявив, що боротьба сьогоднішнього дня переходить в громадсько-політичну площину.

«Так, ми підемо на вибори, але вони для нас не є самоціллю. Ми уже перейшли з громадської боротьби у громадсько-політичну. Майбутнє української політики – за об’єднаннями справжніх активістів. Майбутнє української держави твориться не в кабінетах Адміністрацій, а серед людей. У громадському секторі!», - заявив Наливайченко.

Лідер ГО «Антикорупційний рух» підкреслив, що таке об’єднання – «організація нового типу». «Ми є відкритою спільнотою, яка ставить для себе політичну ціль і дію», - сказав він.

Представник об’єднання учасників АТО «Справедливість», командир штурмової групи батальйону «Донбас» Тарас Костанчук заявив: «Було б величезним злочином не використати потенціал добровольчого руху та бійців, що добровільно пішли на війну. Об’єднавши зусилля із іншими всеукраїнськими патріотичними організаціями, будемо боротися за правду та справедливість. Ми впевнені, що вище військове керівництво треба терміново звільняти й віддавати під суд».

Лікар-реаніматолог Любов Слєпова підкреслила, що бачить потенціал у такому об’єднанні через можливість запровадити в країні новий рівень медицини. «Лише за 2015 рік в країні населення скоротилося на 700 тисяч людей. А отже поки не ми реанімуємо медицину, а вона нас!». - зазначила вона.

Як відомо, зараз у Києві проходить з’їзд Валентина Наливайченка, який об’єднав понад 150 громадських організацій. На з’їзді присутні понад 800 учасників і гостей - відомих політиків та міжнародних представників, зокрема послів іноземних держав.