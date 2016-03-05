Наливайченко об’єднав понад 150 громадських організацій

Лідер ГО «Антикорупційний рух» заявив: «Перед громадським суспільством стали цілком політичні виклики, які можна вирішити тільки політичними методами». І додав, що «Антикорупційний рух» запрошує всі громадські організації з усіх регіонів країни для об’єднання в потужну громадсько-політичну ініціативу.

Виступаючи перед присутніми Наливайченко заявив: «Ми громадський рух, але наші вимоги є політичними».

Він нагадав, що декілька тижнів тому про себе гучно заявило громадсько-політичне об’єднання створене «Антикорупційним рухом» та партією «Батьківщина», і закликав понад 150 громадських об’єднань та міжнародних партнерів присутніх на форумі об’єднуватися за схожими принципами.