Наливайченко об’єднав понад 150 громадських організацій
13:53, 05 березня 2016Політика
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5 березня в Києві відбувся об’єднавчий конгрес Валентина Наливайченка на який з’їхалося понад 700 учасників з усіх регіонів України.
«Антикорупційний рух» запрошує всі громадські організації для об’єднання
Лідер ГО «Антикорупційний рух» заявив: «Перед громадським суспільством стали цілком політичні виклики, які можна вирішити тільки політичними методами». І додав, що «Антикорупційний рух» запрошує всі громадські організації з усіх регіонів країни для об’єднання в потужну громадсько-політичну ініціативу.
Виступаючи перед присутніми Наливайченко заявив: «Ми громадський рух, але наші вимоги є політичними».
Він нагадав, що декілька тижнів тому про себе гучно заявило громадсько-політичне об’єднання створене «Антикорупційним рухом» та партією «Батьківщина», і закликав понад 150 громадських об’єднань та міжнародних партнерів присутніх на форумі об’єднуватися за схожими принципами.
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