На Майдані понад тисяча осіб вимагають звільнення Савченко

Заходи розпочалися о 12:00, учасники акцій з плакатами на підтримку української політув'язненої вимагають негайного звільнення Надії.

Зазначається, що участь у заході беруть понад тисячу учасників, людей дедалі більшає. На Майдані присутні політики - лідери "Батьківщини" Юлія Тимошенко та РПЛ Олег Ляшко, а також народні депутати, передає Українська правда.

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Громадський порядок під час акції забезпечують патрульні поліцейські.

Як повідомляв УНІАН, на 6 березня в Україні та світі аносувалися заходи щодо підтримки Савченко.

Українку в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетинанні російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили у полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії.

У середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня. Після цього вона на знак протесту оголосила голодування – третє з моменту її арешту влітку 2014 року.

2 березня державне обвинувачення зажадало, щоб суд засудив Савченко до 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

3 березня суд відмовив Савченко в останньому слові. Після дебатів суддя закрив засідання і повідомив про відновлення процесу 9 березня. У відповідь Савченко заявила, що відмову їй у останньому слові сприймає як порушення її прав і з 4 березня починає сухе голодування.