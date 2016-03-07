До Савченко досі не пускають українських медиків - адвокат

Про це її захисник Микола Полозов повідомив у Facebook.

«Щойно говорив з консулами України. Їм вдалося пробитися в СІЗО до Надії і поспілкуватися з нею», – написав він.

За словами адвоката, «Надія, перемагаючи слабість, сама спустилася з верхнього поверху в слідчий кабінет, де проходила зустріч з консулами, і сама піднялася назад».

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«Вона твердо має намір бути присутньою на суді 9 березня і сама сказати останнє слово, незважаючи на те, що симптоми сухого голодування вже дають про себе знати – періодично виникає тахікардія, набрякають ноги, порушена терморегуляція», – зазначив Полозов.

Адвокат додав, що льотчиця демонструє стійкість свого характеру і непохитність волі.

«Вона досі забороняє російським лікарям брати у неї аналізи і проводити з нею будь-які медичні маніпуляції. Разом з тим, російська сторона всіляко затягує питання, пов’язане з допуском до Надії комісії українських медиків, вже рік тому приїжджали обстежувати її в лікарню СІЗО «Матроська тиша», – написав захисник.

Полозов також повідомив, що завтра консули знову спробують зустрітися з Савченко в СІЗО.

«Але час невблаганно спливає», – констатує адвокат.

Інший адвокат Марк Фейгін у Twitter повідомив, що вчора Савченко у СІЗО по черзі відвідували керівник главку Федеральної служби виконання покарань по Ростовській області, прокурор і місцевий омбудсмен. А сьогодні її відвідав священик. Просив не голодувати.

Крім того, льотчицю відвідав голова Громадської спостережної комісії по Ростовській області Леонід Петрашис, який заявив адвокату, що вона перебуває у задовільному стані.

Як повідомляв УНІАН, Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення й заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили до Росії.

В середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня. Після цього вона на знак протесту оголосила голодування – третє, з моменту її арешту влітку 2014 року.

2 березня державне обвинувачення зажадало, щоб суд засудив Савченко до 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

3 березня суд відмовив Савченко в останньому слові. Після дебатів суддя закрив засідання і повідомив про відновлення процесу 9 березня. У відповідь Савченко заявила, що відмову їй в останньому слові сприймає як порушення її прав і з 4 березня починає сухе голодування.

Cьогодні українських консулів допустили до Савченко у СІЗО, після її відвідування вони заявили, що стан здоров’я льотчиці погіршився.