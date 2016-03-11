ПАРЄ готує окрему резолюцію щодо Савченко - депутат

Про це народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка", голова делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв заявив сьогодні на брифінгу, повідомляє прес-служба БПП.

"Парламентська асамблея буде робити окрему резолюцію щодо Надії Савченко із наслідками для російської влади. І, схоже, список Савченко, схожий на список Магнітського, стає все більш реальною справою, оскільки вже лунають пропозиції щодо запровадження цього списку і з боку ПАРЄ, і з боку Європейського парламенту", – сказав Ар'єв.

Крім того, депутат зазначив, що генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд досі ніяк не відреагував на ситуацію з визволенням Надії Савченко.

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Голова української делегації розповів, що 3 березня під час засідання бюро асамблеї звернувся до президента ПАРЄ Педро Аграмунта і до Ягланда з тим, щоб вони вчинили максимальні дії зі свого боку для звільнення Савченко, адже "Ягланд має прямі контакти із нинішнім російським урядом".

"Того ж дня президент ПАРЄ зробив заяву щодо звільнення Савченко, але оскільки російська делегація на підтвердження її повноваження в асамблеї припинила всі контакти з асамблеєю та її керівництвом, це звернення залишилося поза увагою. Позавчора була заява голови Комітету міністрів Ради Європи Даніеля Мітова, але моє звернення до Турбйорна Ягланда залишилося без уваги", - зазначив Ар’єв.

За його словами, він від імені української делегації направив Ягланду листа, щоб він доклав всіх зусиль для звільнення Савченко через його контакти із російською владою, в якому також були викладені всі аргументи щодо терміновості подій. "Але досі ми не отримали жодної відповіді", – підкреслив Ар’єв.

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Він зазначив, що європейські парламентарі підписують петицію про звільнення Савченко, яку ініціювали видатні особи з різних країн.

"Потрібно зробити все можливе для звільнення Савченко. Європейські колеги мене підтримали і сказали, що будуть розповсюджувати петицію всередині національних парламентів своїх країн, і також вимагати від своїх урядів робити всі необхідні кроки для звільнення Надії Савченко. Ці кроки будуть сформовані найближчим часом", – підкреслив депутат.