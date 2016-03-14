Кубів зазначив, що коаліції у ВР на сьогодні юридично немає

Про це сказав представник президента у Верховній Раді Степан Кубів після зустрічі лідерів фракцій і груп з президентом України Петром Порошенком.

У той же час додав, що виникає «дивна ситуація», тому що при входженні в коаліцію кожен депутат підписується особисто, а для того, щоб була відсутня юридично коаліція має депутат написати заяву про вихід з коаліції, але не всі депутати такі заяви написали.

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Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Верховна Рада не змогла проголосувати за висловлення недовіри уряду Арсенія Яценюка.

18 лютого про вихід з коаліції оголосила фракція "Батьківщина", а на наступний день - "Самопоміч". У той же час лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що його політсила готова повернутися в коаліцію.

Таким чином, зараз коаліція складається лише з фракцій "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту", при цьому серед парламентаріїв є різні думки щодо того, чи існує коаліція взагалі.

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Зараз в БПП обговорюється можливий склад нового уряду та нової коаліції. Про переговори з цього приводу заявляв лідер фракції Юрій Луценко.