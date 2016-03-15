Уряд оприлюднив план дій на 2016 рік
02:46, 15 березня 2016Політика
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Уряд оприлюднив план дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік.
Уряд оприлюднив план дій на 2016 рік / УНИАН
Про це повідомляє прес-служба уряду.
В основі цього плану – 379 конкретних, предметних завдань, які повинен виконати уряд спільно з парламентом і президентом.
"Кожне завдання містить зрозумілі для кожного заходи, відповідальних виконавців, строки виконання та очікувані результати", - зазначили в уряді.
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Представлений план дій уряду включає чотири основні пріоритети: "Незалежна європейська країна", "Децентралізація – стратегія національного розвитку", "Турбота про кожного" та "Сприятливі умови для бізнесу".
Із повним текстом документу можна ознайомитися на сайті уряду.
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