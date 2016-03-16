Порошенко звільнив 6 суддів

Відповідний указ №98 від 16 березня розміщено на сайті глави держави.

Зокрема, згідно з документом, у зв’язку із закінченням строку призначення звільнено суддю Ірпінського міського суду Київської області Сергія Аніпка, суддю Новоайдарського районного суду Луганської області Інну Мальченко та суддю Івано-Франківського окружного адміністративного суду Юрія Мигалюка.

Крім того, за власним бажанням у зв'язку із відповідною заявою звільнено суддю Дебальцівського міського суду Донецької області Юлію Крилову, суддю Володимирецького районного суду Рівненської області Людмилу Смиковську та суддю Донецького окружного адміністративного суду Максима Дворникова.

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