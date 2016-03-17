Шульц про "Список Савченко": Путіна навряд чи оголосять персоною нон грата в ЄС

Про це Шульц сказав сьогодні на прес-конференції у Брюсселі в рамках засідання Європейської Ради.

Таким чином Шульц відповів на запитання про отриманий сьогодні від українського президента "Список Савченко" стосовно того, чи буде цей список легалізованим як у випадку зі "Списком Магнітського", якщо враховувати, якщо одним із тих, хто увійшов до цього списку, під першим номером - це російський президент.

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"Я отримав цей список... Я повинен перевірити також цей список разом з іншими інституціями, тому що я не єдиний президент, хто отримав список. І як ви сказали, ваше питання було: "чи вірите ви, що усі імена у списку будуть оголошені персонами нон грата, і ви порушили питання щодо Володимира Путіна". Моя відповідь буде, що не усі імена у списку будуть оголошені персонами нон грата, і ймовірно, перший номер не буде оголошений", - заявив Шульц.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко сьогодні у Брюсселі передав Шульцу санкційні пропозиції України проти осіб, які фабрикували справу проти Савченко.

За повідомленням ЗМІ, у санкційний "Список Савченко" ввійшли 44 росіянина та 2 українців.