Шульц про "Список Савченко": Путіна навряд чи оголосять персоною нон грата в ЄС
Президент ЄП Мартін Шульц, говорячи про отриманий від президента України Петра Порошенка список осіб, які фабрикували справу проти української льотчиці та народного депутата Надії Савченко, наголошує, що президента РФ Володимира Путіна навряд чи оголосять персоною нон грата в ЄС.
Про це Шульц сказав сьогодні на прес-конференції у Брюсселі в рамках засідання Європейської Ради.
Таким чином Шульц відповів на запитання про отриманий сьогодні від українського президента "Список Савченко" стосовно того, чи буде цей список легалізованим як у випадку зі "Списком Магнітського", якщо враховувати, якщо одним із тих, хто увійшов до цього списку, під першим номером - це російський президент.
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"Я отримав цей список... Я повинен перевірити також цей список разом з іншими інституціями, тому що я не єдиний президент, хто отримав список. І як ви сказали, ваше питання було: "чи вірите ви, що усі імена у списку будуть оголошені персонами нон грата, і ви порушили питання щодо Володимира Путіна". Моя відповідь буде, що не усі імена у списку будуть оголошені персонами нон грата, і ймовірно, перший номер не буде оголошений", - заявив Шульц.
Як повідомляв УНІАН, Порошенко сьогодні у Брюсселі передав Шульцу санкційні пропозиції України проти осіб, які фабрикували справу проти Савченко.
За повідомленням ЗМІ, у санкційний "Список Савченко" ввійшли 44 росіянина та 2 українців.