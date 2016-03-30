Порошенко обговорить з новим генпрокурором відновлення Сакварелідзе в ГПУ

Петро Порошенко має намір обговорити з новим генпрокурором відновлення на посадах звільненого вчора заступника генпрокурора Давида Сакварелідзе і його команди. Про це сам Сакварелідзе за підсумками зустрічі з президентом заявив виданню "Новое время".

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"Президент сказав, що в наших стосунках нічого не змінюється і що моє звільнення не було погоджено з ним. Президент сказав, що він буде говорити з новим генеральним прокурором і буде говорити з ним про те, щоб нас відновили", - зазначив Сакварелідзе.

Що стосується посади генерального прокурора, Сакварелідзе свою кандидатуру висувати не планує: "Я на це не претендую, я кілька раз про це заявляв і він знає, що я на це не претендую".

Як повідомляв УНІАН, 29 березня у Генпрокуратурі повідомили, що заступник генерального прокурора Сакварелідзе звільнений з органів прокуратури. На сайті ГПУ зазначається, що також генпрокурор притягнув Сакварелідзе до дисциплінарної відповідальності за "грубе порушення прокурорської етики".

Пізніше 29 березня Верховна Рада 289 голосами дала згоду на звільнення Шокіна президентом України Петром Порошенком від посади генерального прокурора.