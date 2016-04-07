Екс-регіонал Колесніченко став радником зі спорту в окупованому Севастополі

Колесніченко зазначив, що сфера його діяльності – це робота з громадськими організаціями, фізкультура і спорт, взаємодія з "органами влади", передає "Крим.Реалії".

"Мої пріоритети і напрямки, у зв’язку з чим і відбулося призначення – це розвиток футболу, великий спортивний проект під назвою "Спортивний Севастополь" – багатофункціональний центр з кількома спорудами. Паралельно я є президентом федерації хокею", – розповів він про перспективи своєї роботи.

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Зазначається, що з початку 2016 року Вадим Колесніченко є одним з керівників "Кримського футбольного союзу", створеного на півострові після анексії Росією Криму.

Нагадаємо, Колесніченко тричі обирався депутатом Верховної Ради України за списками Партії регіонів. Після того, як Віктор Янукович втік із України, Колесніченко призупинив своє членство в Партії регіонів і відмовився від депутатського мандата. З квітня 2014 року він є членом російської політичної партії "Родина". Живе в анексованому Росією Криму.

16 січня 2015 року в СБУ повідомили, що Колесніченко оголошений у розшук. Колишньому депутату інкримінують замах на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків. Служба безпеки України неодноразово викликала Колесніченка на допити, але він відмовляється на них прибути.