Екс-нардеп Колесніченко відмовляється приходити на допит до СБУ

Про це він заявив виданню РИА Новости.

"Я злочинів не скоював. СБУ — це іноземна спецслужба, яка складається з некваліфікованих і некомпетентних людей, які обслуговують не закон, а політичне замовлення", — сказав Колесніченко.

За його словами, він не робив нічого протиправного. "Я не вбивав, не закликав до терору. Я вимагав цілісності України і закликав до відповіді тих, хто знищував українську державу і людей. І тепер мене намагаються звинуватити? Мені навіть смішно це чути. Це все інсинуації і дурість", — сказав Колесніченко.

Читайте такожСБУ оголосила екс-депутатів Колесніченка і Левченко в розшук

Скандальний екс-нардеп упевнений, що постати перед судом повинна нинішня влада України, які "за іноземні гроші та за допомогою іноземних спецслужб зробили "державний переворот"".

"Переконаний, що їх притягнуть до вуличного суду. Після того, як узурпатори і корупціонери будуть зметені гнівом народу, я із задоволенням стану перед слідством, щоб продовжити процес публічного обвинувачення за людиноненависницьку політику, за животіння злиденного населення на політичних задвірках Європи, знищення мирного майбутнього держави України", — зазначив екс-нардеп.

Читайте такожКолесніченко відреагував на повідомлення СБУ про оголошення його в розшук

Раніше УНІАН повідомляв, що Служба безпеки України викликає на допит як підозрюваний екс-депутата від Партії регіонів Вадима Колесніченка. Його підозрюють ч. 2 ст. 110 ("посягання на територіальну цілісність і недоторканність України") і ч. 3 ст. 161 ("порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії") Кримінального кодексу.